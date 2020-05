Fase 2, a Cassano riapre il cimitero, Di Medio: «Non create assembramenti»

Riaprirà lunedì 11 maggio il Cimitero Comunale di Cassano.



«Si continua, lentamente, a riprendere la vita sociale - scrive la Di Medio in una nota - . Lunedì 11 riapre il Cimitero. Gli orari restano immodificati. Ritengo necessario ricorrere alla sensibilità ed al senso di responsabilità di tutti ricordando che siamo lontani ancora dall’annientamento del contagio virale. Nuovi casi ci sono continuamente anche se in misura sempre minore. Ma l’equilibrio è ancora molto instabile, soprattutto perché la ripresa favorisce i contatti. Per questo invito ad accedere presso i nostri cari defunti senza creare assembramenti, senza precipitarci a portare fiori o a fare pulizie, rispettando le regole delle distanze e dell’uso dei dispositivi. Facciamo le cose con calma e rispetto, soprattutto di noi stessie del dono della vita che abbiamo. Loro sono là e ci aspettano. Purtroppo non andranno da nessuna parte».

Martedì scorso i gruppi di opposizione avevano chiesto l'immediata riapertura del cimitero comunale.