"La famiglia al tempo del Covid-19": come è cambiata?

Il 15 Maggio 2020, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia alle ore 18.00, sulla pagina Facebook avvocata Rossana Angiulo promotrice dell'evento, ci sarà un momento di confronto sul valore e l'essenza di essa durante il covid-19, moderato dalla dott.ssa Maria Caserta.

La Giornata Internazionale della Famiglia è stata proclamata nel 1994.

L'Onu considera la famiglia come il "fondamentale gruppo sociale e l'ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini".

Nell’ordinamento giuridico italiano la norma cardine è collocata nella Costituzione, all’articolo 29, dove appunto si afferma che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e, al secondo comma, che “Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”.

Ma da quando è in corso l'emergenza sanitaria legata al coronavirus, come è cambiata la vita familiare? La routine quotidiana, la condivisione degli spazi, la necessità di far convivere esigenze di studio e di lavoro, la paura per quello che accade "fuori", l’impossibilità ad affrontare problematiche legate al sostentamento, il futuro socio-economico incerto quanto ha influito e influirà sulla famiglia?

Sarà su questi binari e non solo che, ci si confronterà sul tema grazie alla partecipazione di illustri ospiti:

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Avv. Giovanni Stefani

S.E. Monsignor Giovanni Ricchiuti Vescovo dell’Arcidiocesi Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e Governatore E. E. dell’Ospedale F. Miulli.

Avv.ta Rossana Angiulo civilista

Dott. Michele Riglietti consulente del lavoro e aziendale

Un’occasione di confronto e di divulgazione di utili informazioni per le famiglie in un momento così delicato come quello che stiamo attraversando. Saranno, infatti, affrontati diversi aspetti da quello sociale a quello economico (la sospensione dei muti, i bonus per le famiglie, la tutela del debito).