Giornata mondiale malattie infiammatorie dell'intestino: il palazzo municipale si tinge di viola

Anche il Comune di Cassano ha aderito alla Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino (MICI) che si celebra quest'oggi.

«Una patologia molto sottovalutata - spiega in una nota la Sindaca Maria Pia Di Medio - ma che incide fortemente sulla qualità e sulla durata della vita e che ha strette relazioni con le abitudini alimentari ma soprattutto con le modalità di produzione del cibo (trattamenti chimici in agricoltura, sofisticazioni, preparazioni industriali...).

Anche per questo il nostro impegno, come Amministrazione, per il Distretto del Cibo della Città Metropolitana e la massima collaborazione con gli altri Distretti di cui fanno parte le Aziende territoriali (es Parco Alta Murgia). Per questo stasera alle 20 la facciata del Comune si tingerà di viola».

L'iniziativa in Puglia è stata lanciata dall'Associazione M.I.Cro. Italia OdV che questa sera, alle ore 18.00, terrà un incontro in diretta Fb sulle problematiche legate a questa patologia.