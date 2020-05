Vescovi di Puglia: solo liturgie, no alle processioni per le feste patronali

«Le feste patronali e parrocchiali» si «limitino alle sole celebrazioni liturgiche, secondo le indicazioni date dagli uffici diocesani competenti». Ovvero non «sarà possibile, nel rispetto della norma del distanziamento fra le persone attualmente vigente, organizzare processioni, trasferimento pubblico di immagini sacre, fiaccolate o momenti di preghiera che rischiano di creare assembramenti».

La nota pubblicata ieri dalla Conferenza episcopale pugliese è un altro sacrificio chiesto a comunità e fedeli profondamente legati alla devozione ai propri santi e patroni.

I vescovi pugliesi ne sono ben consci e scrivono tra l’altro che «alcuni» fedeli «hanno dato voce al loro disagio chiedendo pubblicamente di rimuovere totalmente questo blocco», quello cioè di «celebrare insieme l’Eucaristia e di manifestare la nostra devozione con feste e processioni».

Purtroppo però «la gravità della situazione impone ancora molta prudenza e un grande senso di responsabilità, per evitare di vanificare gli sforzi fatti finora e ricadere in modo ancor più disastroso nel vortice del virus». Infatti, considerando «la facilità con cui nelle processioni e negli altri momenti delle nostre feste ci sono assembramenti di persone nei quali non è possibile assicurare il distanziamento, sarebbe una grave mancanza di attenzione nei confronti della salute del nostro popolo trasformare le celebrazioni in drammatico momento di diffusione del contagio e di dolore».