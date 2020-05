Convento, gli orari delle messe domenicali

I Padri Agostiniani comunicano che, per far fronte agli impegni scaturiti dalla “sicurezza”, a partire da domenica prossima, la mattina dei GIORNI FESTIVI l’intervallo tra le messe sarà di due ore e nel pomeriggio si celebrerà una messa in più.

Pertanto l’orario sarà il seguente: ore 8,00 – 10,00 -12,00 – 17,00 e 19,00.

Sempre si sottolinea la necessità DI ARRIVARE IN PEMPO, di INDOSSARE la mascherina e dI MANTENERE distanziamento sociale.



Nello stesso tempo «la Comunità dei Padri, unitamente alla Famiglia Agostiniana Secolare, sente doveroso ringraziare tutti per la collaborazione e la partecipazione attiva e responsabile perché la Festa di Santa Rita si svolgesse in “ordine e sicurezza” ad onore di Dio e della Santa cui chiediamo la protezione dall’Alto».