Al via la "Caccia al Tesoro" di Legambiente, per scoprire Cassano in otto inedite tappe

Dopo un lungo periodo in casa, ci stiamo pian piano riprendendo gli spazi a cui eravamo abituati e che facevano parte del nostro precedente concetto di “normalità”.

Per facilitare questo percorso, abbiamo pensato di organizzare un “gioco” a cui tutti i cittadini potessero partecipare, e che coinvolgesse diverse parti della nostra Cassano, garantendo il rispetto delle misure di prevenzione.

Così, durante una riunione online, è nata l’idea della caccia al tesoro per riscoprire Cassano attraverso 8 inedite tappe, ciascuna contraddistinta da una propria SCHEDA conoscitiva, con l’indicazione del livello di difficoltà.

Eccole: “L’arte del centro storico”, “Il falco grillaio e il suo habitat”, “Le fontanine dell’acquedotto”, “L’ombrellino pugliese”, “Le chiesette di Cassano”, “I rifiuti per le strade”, “Astronomia e stelle”, “Gli insetti impollinatori”.



Partecipare è semplice, basta seguire il regolamento.

La caccia al tesoro inizia il 30 maggio e termina l'8 giugno. Scegliete liberamente quando partecipare nei 10 giorni a disposizione.

Potete seguire tutte le tappe, solo alcune o una sola. Più tappe seguite, più possibilità avrete di divertirti e di vincere!

Per poter partecipare, dovrete inviare UNA SOLA FOTO PER OGNI TAPPA, specificando "NOMEe e COGNOME" dell'autore e la "TAPPA" a cui si riferise lo scatto.

Le foto potranno essere inviate entro la mezzanotte dell'8 giugno in due semplici modalità: 1. come MESSAGGI PRIVATI sui canali social dell'associazione (FaceBook o Instagram); 2. tramite EMAIL a legambientecassano@gmail.com. Non si accettano altre trasmissioni.

Le foto verranno pubblicate sulla nostra pagina FB dal 10 al 14 giugno e saranno contati i "mi piace" ricevuti alla foto fino alla mezzanotte del 14 giugno. Le prime 3 foto con più like saranno le vincitrici!

Il 15 giugno pubblicheremo i nomi dei 3 vincitori, che potranno scegliere, in base all'ordine di arrivo, uno dei premi a disposizione. Inoltre, riceveranno anche una stampa della propria foto.

I premi da scegliere, spendibili a Cassano e della validità di un anno, sono i seguenti: 1 biglietto per il Cineteatro Apulia ; 1 buono per una colazione da Dolce Freddo ; 1 buono per una pizza da Pizza e Sfizi.