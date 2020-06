Fratres Cassano chiama a raccolta i cittadini: mercoledì donazione straordinaria di sangue

Dopo l’ottimo risultato avvenuto durante la raccolta di sangue organizzata in coincidenza con il compleanno del compianto presidente Enzo Marsico, il nuovo direttivo del gruppo donatori di sangue Fratres “Santa Maria Assunta di Cassano delle Murge” chiama a raccolta nuovamente i donatori mercoledì 24 per una nuova raccolta straordinaria di sangue dalle 8 in piazza Aldo Moro.

Per rendere agevole la donazione del sangue e per evitare assembramenti è utile prenotare al numero 3932930009. In questo modo il donatore eviterà inutili attese.

Donare sangue è un gesto quanto mai importante che è in grado di salvare la vita a chiunque. È indolore e permette un attento monitoraggio del proprio stato di salute. Per i lavoratori donatori, donare il sangue permette di godere di una giornata di riposo.

Al fine di consentire la donazione è utile non assumere medicinali e recarsi presso l’autoemoteca a digiuno; al termine del prezioso gesto una abbondate colazione sarà offerta dai volontari Fratres.