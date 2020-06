La Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve ha donato all’Associazione Pubblica Assistenza di Cassano delle Murge due macchinari per la sanificazione e l’ozonizzazione dei mezzi di soccorso.

«L’Associazione Pubblica Assistenza di Cassano delle Murge – afferma il direttore generale Vincenzo Giustino – è una piccola realtà della nostra comunità fatta di persone che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo al supporto dei più bisognosi. Durante l’emergenza da COVID 19, esplosa negli ultimi mesi e non ancora terminata, hanno confermato il loro ruolo di prima assistenza e per questo abbiamo pensato di donare loro alcuni macchinari per sanificare e ozonizzare i mezzi di soccorso e più in generale piccoli ambienti come palestre scolastiche e centri di aggregazione, a beneficio quindi di tutta la comunità».

Oltre ai macchinari, la Banca ha donato anche delle mascherine di comunità quale ulteriore misura di sostegno all'attività dell’Associazione per la messa in sicurezza degli operatori.