Le minoranze a presidente Gatti: «Si usi il buon senso, ritiri quell'ordine aggiuntivo al Consiglio»

I tre gruppi di minoranza congiuntamente hanno inviato una nota al Presidente del Consiglio Antonia Gatti, al Sindaco, al capogruppo di maggioranza e al Segretario generale del Comune di Cassano delle Murge "perché venga immediatamente ritirato l’ordine aggiuntivo unilateralmente deciso su proposte avanzate da alcuni consiglieri della Di Medio, in vista del consiglio comunale del 25 giugno".

Stamattina, infatti, ai tre punti già previsti dal'Ordine del Giorno sono stati aggiunti i seguenti:

- Intitolazione luogo cassanese alle vittime di mafia e cittadinanza onoraria;

- Cittadinanza onoraria a Liliana Segre e intitolazione di un luogo cassanese per le vittime Norma Cossetto ed Elisa Springer.

"Non è possibile, infatti, registrare, ancora una volta - si legge in una nota delle opposizioni - il mancato rispetto degli accordi sottoscritti in conferenza dei capigruppo e ritrovarsi, all’improvviso, di fronte ad una unilaterale iniziativa che prevederebbe l’aggiunta di due nuovi argomenti nella discussione del consiglio di giovedì 25 giugno.

Punti di discussione la cui delicatezza è assoluta, ma per i quali non vi è alcuna urgenza. Gli argomenti richiedono, invece, maggiori approfondimenti e il vaglio delle competenti commissioni consiliari. Tali violazioni sono state evidenziate dalle minoranze che hanno chiesto il ritiro dei punti aggiuntivi che riguardano la cittadinanza onoraria alla Segre, atto modificato e mortificato, proposto dall’assessore Giustino con l’integrazione di strade e piazze a Norma Crosetto e Elisa Springer, e un altro ordine aggiuntivo, proposto dalla consigliere Marsico, per l’intitolazione di strade ai giudici Falcone e Borsellino vittime di mafia.

Si ricorderà che la proposta della cittadinanza alla Senatrice Segre è stata presentata dal consigliere comunale di Primavera Cassano, Amedeo Venezia, proposta osteggiata dalla maggioranza Di Medio ma sostenuta da tutte le minoranze.

Si confida nel buon senso che, ancora una volta, abbiamo visto ridotto al lumicino.

I lavori consiliari non possono subire variazioni e pressioni!"