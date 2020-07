Alta Murgia: al via le visite escursionistiche con le Guide Ufficiali del Parco

Da oggi 3 luglio appassionati di itinerari e trekking potranno prenotare la propria visita escursionistica nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

L’Ente Parco ha attivato una sezione di prenotazione sul suo sito istituzionale, che permetterà agli utenti – in modo diretto e immediato – di richiedere un servizio di visita guidata.

La sezione Prenota la tua visita è stata realizzata dopo il conseguimento del “Titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco Nazionale dell’Alta Murgia”, attribuito a venti professionisti dell'accompagnamento al termine di un percorso di formazione che ha esaminato temi tra cui le norme ambientali e di tutela del paesaggio; la conoscenza della flora e della fauna; l’organizzazione di attività escursionistiche e turistiche; l’architettura rurale; il diritto ambientale e la legislazione sul turismo naturale; l’applicazione e il riconoscimento dei principi fondamentali di prevenzione; il primo soccorso.

Prenota la tua visita è una sezione bilingue (italiano e inglese) con informazioni sulle alternative varie di fruizione del territorio tra cui birdwatching, geoturismo, accompagnamento per registi e fotografi naturalistici, supporto alla pianificazione della visita, percorsi enogastronomici e così via. Il profilo di ogni guida è corredato di informazioni di contatto e biografia, per approfondire conoscenze e attività svolte.

«Dopo il fermo imposto dal lockdown il servizio Prenota la tua visita è finalmente attivo – ha detto Francesco Tarantini, presidente PNAM – Lo scopo è facilitare la fruizione del territorio con un sistema immediato, con il quale gli utenti potranno scegliere la guida che più risponde alle loro esigenze, a seconda del tipo di specializzazione e dell’itinerario da seguire. Cittadini e turisti possono oggi addentrarsi nei sentieri del parco accompagnati da esperti che ne conoscono biodiversità e tratti peculiari, naturalmente nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid ancora necessarie».

Per prenotare una visita guidata occorre compilare un modulo online, indicando in uno spazio apposito le esigenze legate alla richiesta di accompagnamento.

La sezione è consultabile qui