Al Parco dei Briganti, secondo appuntamento con le “Letture hula hoop”

Secondo appuntamento, venerdì 10 luglio, con le "Letture hula hoop", evento organizzato dall'associazione culturale Officine del sud in collaborazione con La dote della formica.

«Dopo questi mesi di privazioni, mancanze e distanze, i bambini hanno bisogno di tornare a sorridere, sognare e ascoltare storie.

Le letture hula hoop nascono da un'idea dello scrittore Davide Calì: useremo gli hula hoop per garantire le distanze, un bambino per ogni hula hoop.

Una soluzione sicura ma allegra, per trascorrere un po' di tempo insieme all'aria aperta ascoltando belle storie.

Ad accoglierci, per questo secondo appuntamento con le letture, sarà il verde rigoglioso del Parco dei Briganti.

Per ragioni di sicurezza e gestione dello spazio, l'evento ha i posti limitati e i bambini devono essere accompagnati da un solo adulto.

Il pomeriggio si organizzerà in DUE turni con 10 posti ciascuno.

Inizio primo turno: 16.30

Inizio secondo turno: 17.30

Per prenotare l'hula hoop serve inviare una mail a: ladotedellaformica@gmail.com indicando: NOME del bambino/a, RECAPITO TELEFONICO, ORARIO DEL TURNO SCELTO.

Verranno prese in considerazione SOLO le mail complete dei dati richiesti, in ordine di arrivo. In caso di esaurimento posti, verrà stilata una lista di riserva.

Ingresso gratuito»