Madonna degli Angeli: ecco il programma degli eventi al Santuario in preparazione alla "festa grann"

Ecco il programma degli eventi religiosi che si terranno al Santuario in preparazione ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna degli Angeli, patrona di Cassano delle Murge.

Novena e festa della Madonna degli Angeli

Dal 23 luglio al 1° agosto

Ore 9,30: Rosario e S. Messa

Ore 18,00: Canto dei Vespri – Rosaro meditato – S. Messa –

Preghiera alla Vergine dinanzi all’immagine della grotta

Predica: P. Giovanni Matera OP

2 Agosto: giorno della festa

Ore 6,00 – 7,30 – 9,00 – 11,00 – 17,30 – 19,00 – 20,30 Sante Messe

Ore 11,00: Santa Messa con la partecipazione dell’amministrazione Comunale, delle autorità Civili e Militari e del Comitato Feste

Eventi particolari

Domenica 26 luglio:

Giornata della Santificazione Universale

Durante le Messe: La Missione Agostiniana in Apurimac, Perù

Ore 19,00: La sfida della fraternita’

Messa per i caduti per tutte le forme di violenza, intolleranza e discriminazione e per il coronavirus

Ore 20,30: Accensione della Fiaccola Della Fraternità: racconti, testimonianze e canti di solidarietà e accoglienza

Martedì 28 luglio:

Ragazzi Alla Ribalta

Ore 10,30 – Raduno di bambini e adolescenti sul Sacrato per far festa alla Madonna

Giovedì 30 luglio:

Giornata dell’ammalato e del donatore

Ore 10.00 - Celebrazione eucaristica e Unzione degli Infermi ai presenti

Ore 19,00 -Ricordando Annamaria Centrullo e Vincenzo Marsico, Presidenti delle Associazioni “La Ginestra” e “Fratres” recentemente scomparsi.Testimonianza/invito alla donazione.

Sabato 1 agosto (si celebra tutto al faro)

Giornata di ringraziamento:

Ore 19,00: S. Messa, Adorazione Eucaristica, Processione del Santissimo, canto del Te Deum e Benedizione al Paese e alla Piana Barese