Una "festa grann" solidale: domenica raccolta sangue sul piazzale del Convento

Torna la raccolta volontaria di sangue con il gruppo donatori Fratres “santa Maria Assunta” domenica 26 luglio sul piazzale del Convento.

L’iniziativa è in collaborazione con i Padri Agostiniani del Santuario Santa Maria degli Angeli in occasione dei festeggiamenti della santa Patrona.

Una bella occasione in cui la devozione alla Vergine degli Angeli a cui i cassanesi sono devoti e il gesto generoso della donazione si fanno atto di amore per il prossimo nel periodo dell’anno in cui le sacche di sangue non sono mai abbastanza.

Ad accogliere i donatori ci sarà l’autoemoteca climatizzata e dotata di tutti i comfort.

L'appuntamento è sul piazzale del Convento dalle 8 alle 12.

È importante presentarsi a digiuno o dopo aver assunto un caffè o thè non zuccherati e al massimo due fette biscottate, la colazione sarà offerta dal gruppo Fratres cassanese.

Donare è anche un metodo efficace e gratuito per monitorare il proprio stato di salute poiché prima della donazione del sangue è previsto un colloquio con il medico e un attento monitoraggio dei valori ematici.

Per evitare attese e assembramenti è importante prenotare la propria donazione al 3297199462.