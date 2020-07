Pd e associazione 'Primule Rosse': a Cassano la "Libreria delle donne"

Coronavirus: la Puglia torna a zero. Nessun contagio e nessun decesso

Sono 4. 557 i casi accertati di Covid 19 in Puglia dall'inizio della pandemia. In totale sono 3. 930 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 79. Dai 753 test effettuati nella regione non sono stati registrati casi positivi. NON sono stati registrati decessi. Il bollettino