Sacro Cuore, si inaugura il campo da basket del Leo Club dedicato al grande Kobe Bryant

Ogni ripartenza, soprattutto dopo questo periodo di emergenza sanitaria, ha bisogno del sostegno di chi crede nei sogni dei giovani.

Ed è proprio con questo spirito che giovedì 30 luglio, alle 18:00, il Leo Club Cassano Murge inaugurerà il campetto da basket dedicato a Kobe Bryant (cestista statunitense scomparso quest’anno) nella rotonda Rocco Masiello (zona sacro cuore).

Per la realizzazione del nostro sogno è stato importante il sostegno dei panificatori cassanesi che hanno dato inizio alla raccolta fondi con la “Sagra del panzerotto”, RoMa Mobili, Pg studio immobiliare, e ViMar costruzioni per il montaggio insieme a Deva Calcestruzzi, preziosi come sempre;

impresa Tateo e Partipilo, bricoferr di Carrasso Josè, Parrulli Francesco Lavorazione Ferro, Giuseppe Luiso della print bag, Filippo Quinto della Murgia basket, il Comune di Cassano delle Murge, gli assessori e i tecnici comunali.

Una squadra che ha creduto fin dall’inizio in questo progetto che vedrà la città arricchirsi di un nuovo preziosissimo spazio per la pratica dello sport gratuitamente, per la crescita della comunità e dei giovani cestisti cassanesi che ora avranno un nuovo spazio di sana aggregazione."