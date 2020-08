Centro storico: multe ai residenti per la sosta fuori orario, ma gli sporcaccioni la fanno franca

Non se ne viene a capo.

Nonostante le denunce dei cittadini e i tavoli aperti con la società civile e le conseguenti promesse, il centro storico di Cassano continua ad essere una questione irrisolta.

Anche nell'ordinaria amministrazione, il Comune non riesce ad affrontare le tante criticità segnalate dai cittadini: anzi sembra accentuarle e aggravarle.

«In questi mesi noi del movimento - si legge in una nota dei residenti di Cassano Vecchia - stiamo continuando a ricevere segnalazioni da parte di molti residenti di Cassano Vecchia di multe per sosta su strisce bianche dove c'è l'obbligo di esporre il disco orario.

Ovviamente per un residente del centro storico scendere ogni ora e spostare la vettura, cambiare l'ora sul disco e rientrare a casa risulta essere del tutto impossibile.

Spesso gli agenti della polizia locale conoscendo le macchine di alcuni residenti gentilmente chiudono un occhio ma non sempre è così.

Noi cittadini onesti puntualmente paghiamo le multe ma fin quando durerà questa storia?

Sono anni che abbiamo protocollato e consegnato un piano parcheggi, chiedendo la creazione di zone ad uso esclusivo dei soli residenti anche a fronte del pagamento di un abbonamento annuale.

Ad oggi non abbiamo ancora avuto risposta dall'assessore competente e dal responsabile della Polizia Locale.

A questo punto ci chiediamo l'utilità del disco orario visto che la maggior parte degli utilizzatori sono residenti oppure commercianti che hanno la propria attività nel centro storico.

Inoltre abbiamo chiesto ripetutamente di intervenire contro quegli "sporcaccioni" (anche segnalando residenti del borgo antico e non) che lasciano indifferenti ogni giorno buste e buste di immondizia in tutto il centro storico, ci sono anche scatti di fototrappole che potrebbero inchiodare questi cittadini modello "ma l'unica risposta ricevuta da chi di competenza è che per la "privacy" purtroppo la polizia locale NON PUÒ fare multe. La privacy però per le multe su striscia bianca e disco orario ovviamente non esiste. . .a noi sembra molto strano, del resto le poche multe che sono state fatte è soltanto merito di video postati su FB.

Suggeriamo di chiedere maggiori info ad amministrazioni di paesi limitrofi che pubblicano quasi quotidianamente video e foto di cittadini colti in flagranza di reato mentre abbandonano i rifiuti. A voi le conclusioni».