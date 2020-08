Al via l'Estate Cassanese: in piazza Rossani il duo "Assiduo"

Prende il via oggi, con il duo ASSIDUO, il programma degli eventi dell’Estate Cassanese 2020, realizzato dall’associazione Apulia Country con il patrocinio e il contributo economico (6mila euro) dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione attiva di diverse realtà del territorio.

«Quest’anno in cui il Covid-19 ha reso vani tanti sforzi – scrive il presidente di Apulia Country, Pino Greco – si è voluto dare un senso ad un periodo di festa e gioia alla quale non si è voluto rinunciare».

Apulia Country, continua Greco, «non si è di certo tirata indietro dinanzi alla proposta dell’Amministrazione, pur di garantire una semplice animazione del paese con appuntamenti differenziati nei contenuti e naturalmente votati alla collaborazione»: con l’associazione, infatti, hanno collaborato professionisti del mondo della musica e dello spettacolo ma non solo (Michele Fracchiolla, Francesco Manfredi, Gaetano Partipilo, l’ing. Francesco Giannelli per la consulenza tecnica), imprenditori (vivaisti Campanale e Pichichero, azienda SUARIA), volontari del Movimento Cittadino dei Residenti del Centro Storico (che da un’idea di Oreste Iavazzo e dell’arch. Stella Spinelli hanno allestito una sorta di “teatro a cielo aperto” in piazza Rossani) e diversi artisti che si esibiranno nelle serate agostane.

«Credere nella sinergia di persone che si vogliono mettere in gioco per il bene comune potrà dare in futuro risultati incoraggianti…» è il messaggio di Pino Greco che conclude: «da dietro le quinte di questo “scenario composto” potremo essere osservatori delle nostre serate in compagnia».

Ecco il calendario completo degli eventi previsti per l’Estate Cassanese 2020: