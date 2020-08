"Giochi del Mediterraneo 2026": Giovanni Sardone nello staff del presidente Emiliano

C’è anche un cassanese nello staff del governatore della Puglia Michele Emiliano.

Nel “collegio degli esperti” che lo affiancano siede ora anche Giovanni Sardone, manager e sportivo di lungo corso, al quale Emiliano ha affidato il compito di coordinare tutte le realtà coinvolte nella organizzazione dell’edizione numero 20 dei “Giochi del Mediterraneo” che Taranto ospiterà dal 13 al 22 giugno 2026.

Cinquantotto anni, barese ma residente a Cassano Murge da tempo, direttore commerciale di un noto brand della grande distribuzione organizzata, Sardone è un appassionato ciclista: ha vinto oltre 200 gare per amatori e dilettanti. È stato poi commissario regionale della Federciclismo e nel campionato 2019-2020 direttore generale del Marsala calcio.

Come sottolinea il decreto di nomina, Emiliano ha scelto Sardone per 'Taranto 2026' soprattutto per la sua pluriennale esperienza di direttore commerciale di grandi aziende e per la sua spiccata attitudine al raggiungimento degli obiettivi.

«Mi impegnerò al massimo – ha dichiarato Sardone – per far sì che una grande manifestazione sportiva, che coinvolge tutti i Paesi che si affacciano sul “mare nostrum”, possa essere anche un concreto momento di rilancio per il capoluogo ionico».