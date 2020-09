Tar respinge ricorsi contro il calendario venatorio pugliese: «Battaglia vinta»

Un punto a favore della caccia e dei cacciatori.

Lo mette un segno a favore del mondo venatorio pugliese il Tar, che con la sentenza dello scorso 3 settembre ha respinto definitivamente i ricorsi del 2019 presentati dall'associazione VAS - Verdi Ambiente e Società contro il calendario venatorio pugliese: fissando, è il commento dei cacciatori, «una serie di punti di assoluto rilievo a difesa delle autonomie regionali in campo venatorio ».

Una vicenda processuale assai travagliata e complessa, che ha visto il mondo venatorio presentarsi in sede cautelare tre volte dinanzi al TAR e due volte dinanzi al Consiglio di Stato per difendersi dall'attacco degli animalisti.

Al termine di questo percorso - spiegano le associazioni venatorie - la sentenza ha riconosciuto l'autonomia amministrativa e decisionale della Pubblica Amministrazione, in questo caso la Regione Puglia, rispetto ad altri Enti, fissandone i limiti entro i quali possono intervenire.

I punti salienti del provvedimento li sottolinea Federcaccia in una nota: « Il ruolo dell'Ispra è limitato a solo supporto tecnico scientifico delle Regioni, che possono discostarsi con proprie motivazioni supportate da dati scientifici; il parere dell'Ispra è obbligatorio, ma non vincolante; i periodi di legittimo esercizio venatorio sono quelli fissati dall'art. 18 della Legge 157/1992; nelle aree contigue la caccia è esercitabile; i piani faunistico venatori prorogati con atto amministrativo sono validi se non tempestivamente impugnati; utilizzato delle munizioni di piombo non è vietato nella caccia agli ungulati; la mobilità venatoria è rimessa alla legislazione regionale; le botti in vetroresina sono appostamenti temporanei a tutti gli effetti ».

Questa sentenza «rende giustizia e respinge tutte le censure formulate dalla VAS e che i giudici giustamente hanno tacciato di meri auspici da inoltrare semmai in sede politica, ma non in sede giudiziaria».

« La sentenza - ha commentato il presidente nazionale di Federcaccia, Massimo Buconi - rappresenta solo una battaglia vinta, ma dà ulteriore sprone all'agire della Federazione, impegnata strenuamente nella difesa dei diritti dei cacciatori sia sul piano legale che su quello tecnico scientifico ».

Intanto, dopo le giornate di pre-apertura previste per il 2, 6 e 13 settembre, limitatamente ad alcune specie, l'inizio generale della stagione venatoria per i residenti nella Regione è confermata al 20 settembre 2020 e terminerà il 31 gennaio 2021 (salvo il posticipo di 4 giorni a febbraio assicurato per la caccia a colombaccio, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia).