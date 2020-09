Grande successo per il “Seminario Multidisciplinare: Mantrailing e Ricerca in Superficie” organizzato da Mantrailing Puglia.

Più di 20 conduttori si sono messi in gioco con i loro cani, ognuno nella disciplina per cui è formato, in esercitazioni su specifiche componenti (figurante in alto o in movimento, partenza da input ematico, ecc), vere e proprie simulazioni di casi reali di scomparsa, e anche una ricerca in notturna.

Il lavoro, in base ai binomi partecipanti è stato modulato sulla preparazione di ciascun cane; in questo modo ognuno ha potuto aggiungere un tassello alla propria formazione vedendo già in due giorni dei grandi progressi.

All’evento hanno partecipato cani di tutte le razze (Labrador Retriever, Pastore Belga Malinois, Border Collie, ma anche tanti meticci) e fasce d’età, dimostrazione che l’attività di ricerca persone (sia essa Mantrailing o Ricerca in Superficie) possa essere praticata da tutti i nostri amici a quattro zampe, soprattutto dal punto di vista ludico/sportivo.

I due relatori, Ivan Schmidt e Claudio Taraboi, hanno messo a disposizione le loro conoscenze e competenze per la gran riuscita dell’evento e hanno dato ai binomi partecipanti tanti stimoli e spunti su cui lavorare. Enorme la professionalità di entrambi che ha reso soddisfatti tutti i partecipanti (anche uditori, che hanno preso parte senza cane).

Per l’evento si ringrazia l’Agriturismo Fasano e tutto il suo staff per aver accolto e coccolato bipedi e quadrupedi (sempre ben accetti!) con la loro grande ospitalità e deliziosa cucina. Si ringrazia Pentastudio di Margherita Pentasuglia per aver immortalato con i suoi splendidi scatti i momenti salienti del weekend.

Relatori e organizzatori danno un arrivederci ad una probabile prossima edizione dell’evento!