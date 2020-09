Alta Murgia Pulita: volontari in campo per contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti

Contraddistinti da pettorine gialle ripuliranno sentieri e aree urbane del Parco Nazionale Alta Murgia, per un gesto concreto in difesa dell’ambiente.

Torna dal 25 al 27 settembre Alta Murgia Pulita, l’iniziativa di volontariato ambientale realizzata dal Parco in sinergia con Legambiente Puglia, per contrastare l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare i cittadini su una loro corretta gestione, contribuendo a spazi più puliti e vivili.

A settembre di ogni anno Alta Murgia Pulita mette insieme scuole, associazioni, amministrazioni e liberi cittadini, nel segno della civiltà e del rispetto per l’ambiente. È un appuntamento consolidato che promuove un’azione forte di cittadinanza attiva, coinvolgendo decine di volontari che si impegnano per il recupero di aree degradate, contrastando il diffuso malcostume di abbandonare impropriamente i rifiuti. Rifiuti che favoriscono il deterioramento ambientale e un notevole danno estetico, con ripercussioni sulla qualità della vita.

«Alta Murgia Pulita è un importante momento di cittadinanza attiva – ha detto Francesco Tarantini, presidente PNAM – dal grande successo come numero di volontari e risultati. Anche quest’anno avremo il prezioso supporto di associazioni, enti e scuole per restituire bellezza ai territori, che rivivranno grazie a uno straordinario sforzo collettivo. Invitiamo grandi e piccoli a partecipare alle attività di pulizia, l’ambiente non potrà che ringraziare».

La campagna Alta Murgia Pulita si svolgerà nei comuni di Poggiorsini, Spinazzola, Corato, Bitonto, Ruvo di Puglia, Cassano delle Murge e Minervino Murge (in questi ultimi due si terrà dal 3 al 12 ottobre). Le informazioni sulle iniziative nei sette comuni disponibili sul sito www.parcoaltamurgia.gov.it.

INIZIATIVE IN PROGRAMMA

VENERDI 25 SETTEMBRE

Poggiorsini (Ba)

Il Comune di Poggiorsini ha in programma un’attività di raccolta rifiuti nelle vie del centro urbano. Appuntamento con i volontari alle ore 17.00 al pendio Belvedere.

Info per partecipare: matteo.ostuni@gmail.com

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Spinazzola (Bt)

Il circolo Legambiente di Spinazzola ha organizzato la pulizia di diverse aree del Parco tra cui Bosco Gadone Turcitano, le fontane e le Cave di Bauxite.

Appuntamento con i volontari alle ore 8.30 in Piazza San Sebastiano.

Info per partecipare: legambiente.spinazzolla@hotmail.com

Ruvo di Puglia (Ba)

Il circolo ACLI e l’US Acli “Lo sport per tutti” di Ruvo hanno organizzato una raccolta dei rifiuti nelle aree in prossimità del Bosco Patanella, in collaborazione con Fratelli Chiarulli Snc, Asd Talos, Associazione Casa nel Bosco, Bembé Arti musicali e Performative, Biodistretto delle Lame di Ruvo e di Bitonto, Agesci e Associazione Legami. Durante la giornata saranno raccolti beni da donare all'Emporio Solidale "Legami" di Ruvo.

Appuntamento con i volontari alle ore 9.00 in piazza Mons. Tonino Bello.

Info per partecipare: 393.1008886

Corato (Ba)

Il circolo Legambiente di Corato ha organizzato una raccolta dei rifiuti presso la SP168 (via Vecchia Barletta) e nella zona in prossimità del cimitero.

Appuntamento con i volontari alle ore 8.00 all’entrata monumentale del cimitero.

Info per partecipare: info@legambientecorato.it

Bitonto (Ba)

Il circolo Legambiente di Bitonto ha organizzato l’iniziativa “Puliamo il bosco di Bitonto” in collaborazione con i partner del progetto “Gener-Azioni Eco” del programma Puglia Partecipa. Appuntamento con i volontari alle ore 9.00 per la raccolta dei rifiuti; alle ore 11.30 interverranno Francesco Tarantini, presidente PNAM, Massimo Temporelli, divulgatore scientifico, Mario De Angelis, presidente dell’associazione Daunia Avventura.

Info per partecipare: circolo.legambientebitonto@gmail.com

DAL 3 AL 12 OTTOBRE

Cassano delle Murge (Ba)

Il circolo Legambiente di Cassano ha organizzato una pulizia delle vie del centro che si svolgerà in più giorni. I volontari distribuiranno i kit di pulizia in vari punti del paese, per sollecitare le attività di raccolta rifiuti. I cittadini sono chiamati a inviare le foto del pre e post pulizia ai profili social del circolo, testimoniando la propria adesione all’evento. Il 12 ottobre è in programma un trash mob alle ore 17.00 per concludere le attività di pulizia.

Info per partecipare: legambientecassano@gmail.com

4 OTTOBRE

Minervino Murge (Ba)

Il Comune di Minervino Murge ha in programma una raccolta dei rifiuti presso Lama Matitani, in collaborazione con LAV.

Appuntamento con i volontari alle ore 10.00 all’ingresso di Lama Matitani.