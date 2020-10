Puliamo Cassano: al via una edizione speciale della grande iniziativa di volontariato di Legambiente

L'emergenza sanitaria in atto ha cambiato le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, di lavorare, di spostarci, di rapportarci con le persone -dichiara Pasquale Molinari, Presidente Legambiente Cassano- ma non può e non deve fermare il nostro senso civico e di conseguenza il nostro senso di appartenenza al territorio, necessari per costruire una nuova armonia tra l'ambiente e le persone.

Per questo, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, abbiamo deciso di organizzare un'edizione speciale di “Puliamo Cassano” che si svolgerà da sabato 3 a domenica 11 ottobre. Anche quest’anno non è mancato il supporto del Parco Nazionale dell'Alta Murgia che, da buon padre di Famiglia attento all’educazione ambientale, ha messo a disposizione del Nostro Circolo Murgiano i kit per le operazioni di pulizia.

Le parole d'ordine sono sempre le stesse, da ormai 6 anni di attività volontaria: sostenibilità ambientale, impegno civile, senso di comunità e inclusione sociale, ma anche sport e attività fisica.

E allora, riprendendo il proverbio latino “Mater Artium Necessitas" che sta a significare “La Necessità è la Madre delle Abilità”, proponiamo a tutti i cittadini che hanno a cuore la cura della propria città, quartiere, area verde e quindi hanno voglia di contribuire fattivamente al cambiamento, di partecipare in “autogestione”!!

Cosa significa? Significa che non ci saranno né appuntamenti prestabiliti della domenica mattina né tempi di attesa per il raduno o percorsi obbligati. Infatti, nell’ottica di evitare assembramenti e in attesa di un momento migliore per tornare ad incontrarci, vogliamo dare il via a questo esperimento sociale di responsabilità, dove OGNUNO POTRÀ DECIDERE DI RITIRATE IL KIT GRATUITO (GUANTI, PETTORINA, SACCHETTO, CAPPELLINO) IN UNO DEI PUNTI INDIVIDUATI IN PAESE E CONTRIBUIRE, NELLA MISURA DELLE PROPRIE POSSIBILITÀ, ALLA PULIZIA E ALLA RIGENERAZIONE DELLA PRPRIA ZONA, AREA DI INTERESSE. A riguardo, per un maggiore impatto sociale e per richiamare ed invitare anche gli altri ad effettuare la stessa azione, assicurati di scattare una FOTO del PRIMA e una del DOPO, condividendola sui tuoi canali social taggando @legambientecassano ed inserendo gli hastag #PULIAMOCASSANO #PIM2020 e #ALTAMURGIAPULITA o, in alternativa inviale all’indirizzo legambientecassano@gmail.com

Per il corretto svolgimento delle attività, nel ritirare il KIT è necessario rilasciare il proprio NOMINATIVO e CODICE FISCALE al fine dell’identificazione come partecipante al momento del conferimento dei rifiuti raccolti presso la piattaforma dedicata.

Certi di un’ampia partecipazione a questa edizione speciale di PULIAMO CASSANO – ALTA MURGIA PULITA 2020 riportiamo di seguito il regolamento dell’evento.

Ringraziamo il Comune di Cassano delle Murge per il patrocinio gratuito e il Gestore dei Rifiuti per il sostegno all’iniziativa.

BUONA PULIZIA e RICORDATEVI CHE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (guanti e mascherine) SE NON SMALTITI ADEGUATAMENTE (sporco indifferenziato) POSSONO CAUSARE ENORMI DANNI AMBIENTALI E PROBLEMI SANITARIE !!!

REGOLAMENTO PULIAMO CASSANO & ALTA MURGIA PULITA CASSANO 2020:

COSA C’È NEL KIT GRATUITO E DOVE RITIRARLO

Nel kit trovi tutto quello che ti servirà durante la raccolta: UN PAIO DI GUANTI, UNA PETTORINA, UN SACCHETTO, UN CAPPELLINO.

Potrai ritirarlo presso:

1. Biblioteca comunale Miani Perotti

o in una delle attività commerciali che aderiscono all’iniziativa. Per il corretto svolgimento delle attività, dovrai rilasciare il tuo NOMINATIVO e il CODICE FISCALE al fine dell’identificazione come partecipante al momento del conferimento presso la piattaforma dedicata

>> ALTRI PUNTI DI RITIRO

2. TERRA MADRE - negozio ortofrutticolo in via Giotto

3. SALI E TABACCHI di Luiso Rocco - via Vittorio Emanuele III angolo via Indipendenza

4. POLISPORTIVO COMUNALE – ASD VOLLEY CASSANO

5. BAR PASTICCERIA DOLCE FREDDO in via Bitetto

QUANDO E CON CHI

L’iniziativa si svolge da sabato 3 a domenica 11 ottobre; SCEGLI TU data e ora che preferisci. Puoi anche ripetere l’operazione in più giorni. Sei in totale autonomia. Ma, soprattutto, puoi scegliere se entrare in azione da solo/a oppure farti accompagnare da uno o più congiunti (amici, parenti).

QUALE ZONA RIPULIRE

SCEGLI SEMPRE TU. Può essere vicino casa tua, o un tragitto di strada che percorri spesso e ritieni non sia giusto lasciarlo sporco. L’importante sia un luogo SICURO di pubblico passaggio (NO proprietà private).

QUANTI E QUALI RIFIUTI

In questa pulizia straordinaria non sarà possibile raccogliere in sicurezza qualsiasi rifiuto indistintamente e, per questo, affinché sia più semplice differenziare, ti consigliamo di dedicarti ad una tra queste tipologie di rifiuti: PLASTICA, VETRO, CARTA, PLASTICA RIGIDA. Riempi il sacchetto fino a quando ti risulterà possibile trasportarlo a mano in sicurezza.

CONFERIMENTO

Se non puoi conferire ciò che hai raccolto con i tuoi rifiuti domestici, puoi portarlo presso il Centro Comunale di Raccolta in VIA CALABRIA LOTTO 34-38 (zona industriale) nelle seguenti fasce orarie: lunedì-sabato 07.00-13.00, domenica 09.00-12.00. All’ingresso presenta il cappellino giallo che trovi nel kit affinché gli operatori del centro di raccolta possano riconoscere l’iniziativa.

COSA FARE PRIMA E DOPO LA PULIZIA

Per un maggiore impatto sociale e per richiamare ed invitare anche gli altri ad effettuare la stessa azione, assicurati di scattare una FOTO del PRIMA e una del DOPO, condividendola sui tuoi canali social taggando @legambientecassano ed inserendo gli hastag #PULIAMO CASSANO #PIM2020 e #ALTAMURGIA PULITA o, in alternativa inviale all’indirizzo legambientecassano@gmail.com

ASSICURAZIONE

Legambiente emette una polizza nazionale per coprire tutti i partecipanti dell’iniziativa, ovviamente solo per ciò che riguarda danni provocati in normali condizioni di svolgimento dell’attività.

Ti raccomandiamo di svolgere la pulizia comunque nella massima prudenza. Esempi: NON avvicinarti a crinali o pendii troppo scoscesi; NON raccogliere materiale appuntito, tagliente, troppo pesante o potenzialmente pericoloso (amianto, medicinali) ma limitati a segnalarli a legambientecassano@gmail.com. Per poter inserire il tuo nominativo nella polizza ti invitiamo a compilare con i tuoi dati (e quelli di chi eventualmente ti accompagna) il modulo che trovi nei punti di ritiro dei kit