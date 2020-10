"#Cerchiamo donatori con ogni mezzo", torna l’appuntamento con la donazione di sangue a Cassano

"#Cerchiamo donatori con ogni mezzo".

E' la campagna dell'Associazione donatori di sangue Fratres che cerca nuovi volontatri per festeggiare la solidarietà.

«Torna - scrive l'associazione cassanese in una nota - l’appuntamento con la donazione di sangue sabato 10 ottobre dalle 8 alle 12 con l’equipe medica dell'Ospedale “San Paolo di Bari” in piazza Aldo Moro a Cassano. Gli operatori sanitari, coadiuvati dai volontari del gruppo donatori, ricordano che per garantire la sicurezza della donazione è necessario prenotarsi ai numeri 3932930009 e 3351825498, anche con un semplice messaggio.

È importante ripartire dalla solidarietà perché donare sangue ed i suoi derivati è un gesto di grande valore civile e umano che ha come scopo non solo la possibilità di salvare vite, ma anche di fare bene al donatore, il quale attraverso il semplice, indolore e veloce gesto può monitorare accuratamente e gratuitamente il proprio stato di salute.

Ma chi può donare? Tutti possono farlo in un’età compresa tra i 18 e 65 anni, basta essere in buono stato di salute. Donare, inoltre, da' diritto ad una giornata di riposo dal lavoro. Gli uomini possono donare sangue ogni tre mesi, mentre per le donne in età fertile è possibile farlo solo ogni sei mesi. È importante presentarsi ben riposati e aver fatto una leggera colazione con caffè o tè e qualche fetta biscottata o biscotti secchi.

Subito dopo il prezioso gesto sarà premura dei volontari Fratres offrire una abbondante colazione ai donatori. Sosteniamo questo appuntamento con la solidarietà».