Trasporto scolastico: pubblicato l’avviso. Iscrizioni entro il 15 ottobre

Il Comune di Cassano delle Murge ha pubblicato l’avviso pubblico per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020-2021.

Il servizio è rivolto alle alunne e agli alunni residenti a Cassano nella zona extra-urbana, in case sparse e masserie e ai portatori di handicap (se compatibili con il mezzo in dotazione) iscritti e frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Cassano delle Murge.

Il servizio di trasporto scolastico, informano dal Comune - non potrà essere utilizzato dagli alunni residenti nella zona urbana e l’organizzazione dello stesso avverrà tenendo conto dei numerosi provvedimenti legislativi intervenuti a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato la riduzione del numero degli utenti trasportabili sui mezzi per il necessario distanziamento sociale.

Per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico, le famiglie interessate a fruirne dovranno presentare l’apposita domanda pubblicata sul Sito Istituzionale dell’Ente, entro le ore 12:00 di giovedì 15 ottobre 2020 presso l’ufficio protocollo del Comune di Cassano delle Murge (in piazza Moro 10, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00) o inviarla via mail all’indirizzo serviziscolastici@comune.cassanodellemurge.ba.it.

Le domande presentate saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base del criterio dell’ordine di arrivo. Il costo del servizio è di 60,00 euro per tutto l’anno scolastico. Sono previste esenzioni (con attestazione ISEE tra zero e 3.000,00 euro) e agevolazioni debitamente riportate nell’Avviso Pubblico.

Nel rispetto delle normative anti-Covid, riportate nel D.P.C.M. del 7 settembre 2020, con le indicazioni relative al trasporto scolastico, i genitori degli alunni, per poter fruire del servizio, dovranno verificare l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti)