4 Novembre, Di Medio: «Non dimenticare i caduti e i dispersi cassanesi delle Grandi Guerre»

Ricorre oggi la Festa dell'Unità Nazionale e delle forze armate.

La sindaca Maria Pia Di Medio deporrà questa mattina una corona dinanzi al Monumento ai Caduti, in piazza Dante.

«Anche questa giornata commemorativa e di monito - scrive la prima cittadina nel suo messaggio - sarà celebrata sotto tono, solo una corona al Monumento ai Caduti. Questo 4 novembre ci vede impegnati in una battaglia contro un nemico questa volta, ahimè, invisibile. Ma questa volta è veramente un nemico, mentre in ogni guerra si combatte contro altri esseri umani, fratelli che hanno il solo problema di trovarsi su posizioni politiche, razziali o religiose diverse che la cultura e la civiltà non è ancora riuscita a rendere costruttive invece che arroganti e desiderose di dominare il mondo. Il monito di questa giornata è proprio questo: è necessario che gli esseri umani si evolvano, che abbandonino lo stato primitivo e facciano delle loro capacità intellettive uso prezioso per vivere e godere della vita combattendo solo contro gli ostacoli che la natura stessa ci presenta. Oggi ricordiamo anche gli ultimi caduti e dispersi di Cassano delle Grandi Guerre che il paziente ed instancabile impegno dell’Associazione Reduci di Cassano, ed in particolare del Sig. Vito Tatoli, ha ritrovato nei meandri dei documenti ormai quasi dimenticati. Ma noi non dobbiamo dimenticare».