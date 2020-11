Alla Scuola Media prevale la didattica a distanza, alla Primaria la lezione in presenza

Alla Scuola Media prevale la didattica a distanza, alla Scuola Primaria i genitori degli alunni scelgono la lezione in presenza.

È questa, in sintesi, la fotografia delle scelte effettuate dalle famiglie cassanesi in occasione della riapertura della scuola.

Nell’istituto Comprensivo “Perotti-Ruffo” di Cassano – dicono i dati ufficiali - la richiesta di usufruire della didattica a distanza si aggira intorno al 70% alla Scuola Media, mentre scende al 35% alla Scuola Primaria.

Scelte, forse, che sono anche conseguenza della maggiore autonomia nella partecipazione alla lezione "on line" dei ragazzi più grandi rispetto a quelli più piccoli.

La comunità scolastica, in ogni caso, è impegnata a garantire a tutta la popolazione scolastica, indipendentemente dalle scelte fatte, il diritto allo studio.

Opzioni, quelle delle modalità di partecipazione alle lezioni, comunque non definitive, ma reversibili.

«Per ragioni organizzative – spiega la dirigente Ippolita Lazazzera – è stato richiesto alle famiglie di far pervenire richiesta di DDI fino al 9 novembre, fermo restando che è possibile richiederla fino al 3 dicembre, così come il rientro in presenza, purché almeno con un giorno di anticipo per permettere l’organizzazione didattica dei docenti».

«Si stanno testando – continua la preside - le reti e ampliando la connettività, anche individuale dei docenti. Le classi partiranno domani anche in modalità sincrona. Qualcuna, in cui gli alunni sono tutti a casa, è partita oggi».