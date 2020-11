La sindaca Di Medio ricorda Donato Stano a cento anni dalla nascita

Con un messaggio la sindaca Mari Pia DI Medio ricorda la figura di Donato Stano, combattente, insegnante, amministratore pubblico.

«Il 13 novembre - scrive la sindaca - Donato Stano avrebbe compiuto Cento Anni. Ci ha lasciati un po’ prima, ma il suo ricordo resta impresso fra noi. E’ stato maestro di scuola e di vita, uno degli ultimi testimoni degli eventi della II Guerra Mondiale. Testimone instancabile verso i giovani nel descrivere gli orrori, le tragedie ed i sacrifici umani di una Guerra che ha coinvolto quasi la metà della popolazione mondiale. Ho avuto l’onore ed il privilegio di conoscerlo negli ultimi anni della sua vita e di averlo ospite in diverse manifestazioni istituzionali in cui ha profuso, come sempre, la sua testimonianza. E’ nostro dovere istituzionale, oltre che umano, rendere, attraverso il Ricordo, la sua vita di esempio ed il suo messaggio di monito verso le nuove generazioni che, a mio parere, non potrebbero comprendere fino in fondo cosa significa una Guerra. Il messaggio è quello che solo la conoscenza di dove si può spingere la follia umana e la consapevolezza del concetto di civiltà ci permettono di vivere in pace nel rispetto degli uni verso gli altri. Volevamo ricordarlo con un Convegno durante il quale sia il Corpo degli Alpini sia alcuni di coloro che hanno avuto l’onore ed il privilegio di conoscerlo avrebbero testimoniato. Ma..........Comunque nulla è perduto, anzi ci sarà un’altra opportunità per ricordarlo. Intanto gli abbiamo dedicato una strada del nostro Comune. Per non dimenticare...»