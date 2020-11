Caccia: al via le iscrizioni ai corsi per la gestione faunistica-venatoria del cinghiale

Sono aperte le preiscrizioni per le diverse figure preposte alla gestione faunistico-venatoria della specie Cinghiale (Sus scrofa Linnaeus, 1758).

I cacciatori residenti nella Regione Puglia, in possesso di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità - si legge in una nota dell'Ambito Territoriale Caccia di Bari -, potranno presentare le domande di preiscrizione, esclusivamente online ai seguenti indirizzi: info@atcbari.it/atc.bari@sicurezzapostale.it, entro il 13 dicembre prossimo.



Il costo del singolo corso è di 50 euro.



I corsi saranno svolti in FAD (Formazione A Distanza) e per seguire le lezioni sarà obbligatorio connettersi alla piattaforma Cisco Webex con postazioni fisse.



Gli esami saranno sostenuti in presenza, salvo diverse disposizioni causa pandemia.



Successivamente alla pubblicazione online degli elenchi delle domande di preiscrizione pervenute e del calendario delle lezioni, le istanze saranno completate mediante la trasmissione online dell’attestazione di versamento del pagamento del costo del singolo corso sul seguente CCP: 13125703 intestato all’ATC BARI. ATC BARI Via Divisione Acqui, s.n. 70126 BARI mail: info@atcbari.it pec: atc.bari@sicurezzapostale.it



Questi i corsi previsti:



- Corso di abilitazione per aspiranti cacciatori di cinghiale in forma collettiva .

- Corso di abilitazione per capo squadra per la caccia al cinghiale in braccata, battuta e girata.

- Corso abilitazione a conduttore cane da limiere.

- Corso per Rilevatore Biometrico.

- Corso Cacciatore Formato.

- Corso formazione cani da traccia abilitati E.N.C.I.

- Corso aspiranti cacciatori di selezione specie Cinghiale

- Corso per abilitazione di coadiutori ai piani di controllo Cinghiale