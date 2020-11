Ex Maugeri "struttura post-Covid": la Di Medio chiama prefetta e Emiliano. Contagi: «Dato stabile»

L’ex Maugeri "struttura post-Covid".

La sindaca Maria Pia Di Medio ha proposto alla prefetta Bellomo e al presidente Emiliano di inserire l'ex centro medico nella rete che in Puglia sta facendo fronte contro la pandemia.

«Nei giorni scorsi – afferma la Di Medio in una comunicazione al Consiglio comunale che si svolge stamattina - sono venuta a conoscenza dell’intenzione di SE il Prefetto e del Presidente della Regione di adibire dei locali per i post- covid e per le attività connesse , e pertanto ho inviato l’ennesima segnalazione della disponibilità della struttura Ex Maugeri (dopo aver ovviamente sentito i proprietari) che unisce la struttura ospedaliera già presente alla ubicazione eccellente e salubre. Attendo risposta».

La Di Medio torna poi sui numeri del contagio a Cassano.

«Siamo ormai a circa 90 giorni dalla recrudescenza della pandemia COVID. A Cassano abbiamo raggiunto un cosiddetto “picco” circa 15 giorni fa quando le manifestazioni dei sintomi e i contatti con i soggetti positivi erano estremamente numerosi ogni giorno. Dare i numeri – sottolinea la sindaca - non serve e non è neanche possibile poiché i dati forniti dalla Prefettura sono sempre in arretrato di circa tre giorni ed inoltre fino a due giorni fa erano ancora “complessivi” cioè comprendevano ancora i positivi dalla fine di settembre non essendo stati depurati dai negativizzati e dai soggetti alla 21° giornata comunque usciti dalla quarantena anche se positivi (come da circolare ministeriale del 12 ottobre). I 150 casi di positività (anche se in realtà sono stati e sono molti di più facendo la somma dei positivi ai tamponi rapidi che non hanno ancora avuto accesso al tampone molecolare oppure quelli che non lo hanno mai fatto sebbene abbiano concluso la quarantena...) - afferma ancora la sindaca - restano stabili con oscillazioni quotidiane dovute al completamento delle quarantene e agli esiti dei nuovi tamponi».

«Purtroppo dobbiamo registrare il primo decesso covid. Alla famiglia del concittadino Caponio Costantino va il cordoglio di tutto il Consiglio comunale. Quella che va segnalata è la difficoltà di tutto il sistema sanitario a soddisfare tutte le richieste di interventi sopratutto di urgenza. Ci sono state delle grandi difficoltà da parte del servizio 118, sopratutto per i malati NON COVID, che, nonostante il massimo impegno degli operatori, a volte purtroppo non è stato efficace, anche a causa del blocco di alcune ambulanze a causa della mancanza di operatività delle squadre in isolamento per covid».

«Il Drive in di Cassano Murge - continua la Di Medio - sta lavorando in modo eccellente effettuando circa 140- 150 tamponi molecolari a settimana. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente l’operatrice di Cassano che, sempre disponibile, riesce a programmare e a gestire con pazienza e professionalità le innumerevoli richieste che noi medici le inviamo».

«Ci avviciniamo alle festività Natalizie – conclude la sindaca - e ritengo fondamentale non ripetere l’errore dell’estate. Le restrizioni, per quanto è di mia competenza, saranno mantenute. Il Natale lo vivremo forse nella maniera più vera che è quella dell’evento religioso. Ad ogni buon conto lo spirito natalizio va sostenuto, soprattutto per i piccoli, e per questo abbiamo fatto l’impossibile pur di addobbare il paese anche in anticipo. Chiedo l’impegno di tutto il Consiglio Comunale nel dare l’esempio e nel non cedere alle lusinghe festive. Abbiamo il dovere di aiutare i nostri concittadini a superare questo momento di grandi difficoltà perché, seguendo l’andamento virale, è molto verosimile che ci sarà la terza ondata da fine gennaio».