Stretta sul Natale: divieto di spostamento tra Comuni il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio

Un Natale blindato, con divieto di spostamento tra Regioni diverse dal 21 dicembre al 6 gennaio e divieto di spostamento tra Comuni diversi a Natale, Santo Stefano e 1° gennaio. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ieri sera il decreto legge sugli spostamenti varato sempre ieri dal Consiglio dei ministri.

Il decreto dispone che dal 21 dicembre al 6 gennaio sia vietato ogni spostamento tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute). Sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.