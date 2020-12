"Occhi" su Cassano 4 anni dopo il finanziamento: affidata la realizzazione della videosorveglianza

A oltre quattro anni dall’approvazione del finanziamento (ottenuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Vito Lionetti) sarà finalmente realizzato l’impianto di video-sorveglianza a Cassano.

Una tempista da "record" per l’amministrazione Di Medio, ma decisamente in negativo: il progetto – denominato “Occhio a Cassano” - fu finanziato per 155mila euro dalla Città Metropolitana, con fondi della Presidenza del Consiglio.

Sarà una ditta di Sannicandro a installare le videocamere sulla nostra cittadina, che dovrebbero assicurare maggiore sicurezza al nostro paese, sempre più colpito da furti e atti vandalici alla proprietà pubblica e privata.

L’impresa realizzerà l’impianto per complessivi 134 mila euro, con un risparmio, dunque, di circa 20mila euro rispetto al finanziamento approvato.