Covid, ministero della Salute: «In Puglia 1.956 le persone già vaccinate»

"Calze in Comune": la Befana a Cassano per i bambini della Scuola Materna

Il 4 gennaio (unico giorno di colore arancione in cui è permessa una maggiore circolazione), la Befana sarà in via Magg. Turitto, in piazza Adua e piazzetta Ruffo per distribuire le calze ai piccoli della Scuola Materna