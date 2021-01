Iniziare l'anno nel modo giusto: in piazza per la raccolta volontaria di sangue

Cominciare nel migliore dei modi l’anno nuovo è l’auspico per tutti, così l’associazione donatori di sangue Fratres “Santa Maria Assunta”, il giorno dell’Epifania, 6 gennaio 2021, torna in piazza Moro a Cassano con il primo appuntamento con la solidarietà per la raccolta volontaria di sangue.

Ad accogliere i donatori l'equipe medica dell'Ospedale Di Venere di Bari, che sarà presente in Piazza Aldo Moro dalle ore 8:00 alle ore 12:00 coadiuvata dai volontari del Gruppo Fratres di Cassano.

Per evitare assembramenti è necessario prenotarsi al numero 3932930009.

Data la delicata situazione epidemiologica, i gruppo Fratres cassanese permetterà ai donatori di effettuare gratuitamente anche il test sierologico.

«Donare è un gesto semplice, indolore, ma dal grande potere vivificatore: senza questo prezioso gesto molti malati non potrebbero sopravvivere e tornare a sorridere alla vita. Per quanto, è importate donare, anche in questo periodo, che ci vede distanti e attenti al proprio fisico per preservare se stessi ed anche gli altri. Un gesto di amore esattamente come la donazione del sangue, siero vitale, che però ha bisogno di grande attenzione e responsabilità da parte del donatore; infatti, per fare in modo che tutto prosegua secondo protocollo sanitario, il donatore può recarsi in pazza solo dopo aver assunto una colazione leggera caratterizzata da un tè o caffè e qualche fetta biscottata o biscotti secchi. Donare permette di godere di una giornata di riposo per i donatori lavoratori».