Covid: in Puglia altri 1.162 nuovi casi positivi e 24 decessi

Oggi, domenica 10 gennaio, in Puglia sono stati registrati 8.510 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.162 casi positivi: 503 in provincia di Bari, 100 in provincia di Brindisi, 150 nella provincia BAT, 150 in provincia di Foggia, 139 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 24 decessi: 5 in provincia di Bari, 10 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.119.005 test; 43.662 sono i pazienti guariti; 55.279 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 101.613, così suddivisi: 39.101 nella Provincia di Bari; 11.539 nella Provincia di Bat; 7.497 nella Provincia di Brindisi; 21.999 nella Provincia di Foggia; 8.128 nella Provincia di Lecce; 12.690 nella Provincia di Taranto; 560 attribuiti a residenti fuori regione; 99 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia odierno è disponibile cliccando qui.