Dà fuoco all'auto della sua ex: Carabinieri di Cassano arrestano stalker 40enne

Nella mattina di ieri, i Carabinieri di Cassano, hanno tratto in arresto C.L., 40enne di Santeramo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, emessa dal gip di Bari su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento è scaturito dalle indagini condotte dai militari di Cassano, guidati dal maresciallo Coppola, nuovo comandante della stazione cassanese dei CC, a seguito dell’incendio, avvenuto nella notte di Capodanno, di un’autovettura, parcheggiata in una via del centro abitato.

Nella circostanza, il veicolo andava completamente distrutto dalle fiamme, nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Le serrate investigazioni condotte dai Carabinieri della Stazione di Cassano delle Murge, coordinate dalla Procura di Bari, hanno permesso di identificare, anche mediante l’acquisizione di numerose immagini video di alcune telecamere presenti nella zona, il responsabile del danneggiamento e di accertare che lo stesso aveva agìto per ritorsione nei confronti dell’ex fidanzata, che aveva deciso di interrompere la relazione con il 40enne.

Un lavoro complesso quello posto in essere dall'Arma cassanese, che ha consentito di ricostruire tutti movimenti del responsabile dell'incendio effettuati nella zona.

I Carabinieri, inoltre, hanno accertato anche ulteriori responsabilità a carico all’uomo il quale, già da tempo, si era reso responsabile di svariati atti persecutori, consistenti in molestie psicologiche, pedinamenti, minacce e maltrattamenti, che avevano causato nella donna un perdurante stato di paura, oltre il timore per la propria incolumità.

In virtù di quanto emerso dall’attività investigativa, l’indagato, sottoposto agli arresti domiciliari in Santeramo in Colle, dovrà rispondere delle accuse di danneggiamento a seguito di incendio e di atti persecutori.