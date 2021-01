Incidente in pieno centro: si ribalta un'auto in piazza Galilei

Incidente stradale in pieno centro questo pomeriggio a Cassano.

Due auto - una Fiat Panda e una Ford Fiesta - si sono scontrate in piazza Galilei.

Il primo mezzo, all'impatto con l'altro, si è addirittura ribaltato su un fianco.

Tre le persone coinvolte: due ragazzi che erano sulla Ford e un adulto sulla Panda.

Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della Polizia Locale e un mezzo di soccorso del 118.

Uno dei due giovani sembra aver avuto la peggio: nello scontro avrebbe subito danni alle mani e per questo è stato portato in ospedale. Accertamenti sanitari anche per il conducente della Fiesta.

Gli agenti della Polizia Locale stanno chiarendo la dinamica dell'impatto: la Panda si stava inserendo in via Manzoni e potrebbe non aver visto la Ford che sopraggiungeva da destra, da via Cadorna.