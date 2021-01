Covid, Di Medio: «Sono 155 i casi positivi. A fine febbraio il vaccino per la cittadinanza»

Sono 155 i cassanesi positivi al Covid-19 a Cassano. E a fine febbraio partirà la campagna di vaccinazione per la cittadinanza.

A dirlo è la sindaca Maria Pia Di Medio che - contattata dalla nostra redazione - torna dopo tempo a fare il punto della situazione della pandemia nel nostro paese.

«L’ultimo rapporto del 21 c.m. della Prefettura riporta 155 casi - afferma la sindaca -. Da una attenta osservazione però si può rilevare che sicuramente 21 casi devono essere eliminati perchè datati 2020, anche se di fine anno, sia perchè negativizzati sia facendo riferimento alla Circolare del Ministero della Sanità del 20 ottobre u.s., per cui l’isolamento può essere interrotto dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, sempre che non persistano ancora, in quanto è dimostrato che dopo tale periodo il virus ha perso capacità di contagio sebbene permanga la positività. Per cui sembrerebbe che i casi positivi in Cassano siano in realtà 134, ma, purtroppo, a questi vanno aggiunti tutti i nuovi casi registrati fino a stamattina (che, dalla Prefettura, verranno codificati nella prossima settimana).......e torniamo a 155 circa. Quello che è “consolante” (se così si può dire..) è il fatto che la maggior parte è asintomatica o con sintomatologia lieve. Il problema è che purtroppo i contagi continuano come nel resto d’Italia».

«Siamo in attesa dei vaccini - continua la sindaca -, nonostante le vicissitudini, i comunicati ed alcuni comportamenti poco etici di qualche operatore sanitario....Solo così potremo riprendere, anche se lentamente, la nostra vita. Secondo la programmazione ministeriale e regionale deve essere completata la vaccinazione dei medici di famiglia in modo che essi stessi possano diventare vaccinatori (non per quanto riguarda il vaccino Pfizer che esige dispositivi speciali di conservazione). Pertanto si prevede - afferma la Di Medio - per la fine di febbraio l’inizio della campagna vaccinale per la cittadinanza ( se verranno rispettate le forniture.....). Ad ogni buon conto si provvederà a divulgare in tempo utile tutte le notizie utili e le indicazioni necessarie per accedere in modo ordinato e sicuro nelle sedi vaccinali.

In questo periodo però abbiamo un fenomeno estremamente positivo: non c’è l’influenza. Merito forse della vaccinazione? che però non è stata a “tappeto” perchè molti l’hanno rifiutata.... Io credo, invece, che il merito sia stato delle mascherine.

Continuiamo ad insistere sull’uso “serio” delle mascherine e del distanziamento. Aiutiamoci a ridurre i contagi. Teniamo presente che non è finita...La nostra vita è comunque cambiata. Impareremo anche a vaccinarci contro il COVID insieme all’influenza».