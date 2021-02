Sono 45.681 in Puglia gli immunizzati al Covid grazie al vaccino.

E' questo il numero dei cittadini, come emerge da un report della Regione aggiornato al 3 febbraio, che hanno finora ricevuto la prima e seconda dose del vaccino Pfizer.

Nella sola giornata di ieri, i richiami effettuati sono stati 4.018.

In testa è la provincia di Bari, in cui le persone immuni al Covid sono 13.693, nella provincia Barletta-Andria-Trani sono 3.932, nel Brindisino 4.071, in Capitanata 7.998, in provincia di Lecce 9.385 e nel Tarantino 6.602. Il numero di prime somministrazioni è, invece, di 75.613. Le dosi inoculate sono state complessivamente 121.294 dosi.