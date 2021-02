Covid, oggi in Puglia 1.248 casi positivi (su 10.372 test) e 33 decessi

Oggi, giovedì 11 febbraio 2021, in Puglia sono stati registrati 10.372 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.248 casi positivi: 431 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 216 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 304 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 5 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 33 decessi: 13 in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.408.642 test. 84.760 sono i pazienti guariti. 44.178 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 132.459, così suddivisi: 50.237 nella Provincia di Bari; 14.417 nella Provincia di Bat; 9.672 nella Provincia di Brindisi; 27.470 nella Provincia di Foggia; 11.258 nella Provincia di Lecce; 18.710 nella Provincia di Taranto; 555 attribuiti a residenti fuori regione; 140 provincia di residenza non nota.

