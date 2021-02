Pantera: anche il Comune di Cassano vieta le attività in campagna

Vietate anche a Cassano le attività in campagna.

Dopo Castellana Grotte e Acquaviva, anche il Comune di Cassano ha emanato un'ordinanza a tutela dell'incolumità pubblica dopo i ripetuti avvistamenti della pantera, che da alcuni giorni vagherebbe nel nostro territorio.

Il provvedimento, a firma della sindaca Maria Pia Di Medio, ordina il «divieto di transito ciclo-pedonale e svolgimento di qualsiasi attività sportiva ai cittadini in tutte le strade di campagna e sulle strade extra urbane del territorio di Cassano delle Murge» e «di eseguire potature di alberi o lavori in campagna in tutto il territorio comunale».

Il provvedimento, inoltre, ordina «ai proprietari di animali domestici (in particolare quelli di grossa taglia) di tenere gli stessi al sicuro ovvero in un recinto che nei limiti gli spostamenti e che li protegga da eventuali attacchi».

In queste ore sono in corso pattugliamenti da parte delle forze dell’ordine, del Gruppo Carabinieri Forestali di Bari e del medico veterinario della Asl.

In caso di avvistamento, i cittadini devono chiamare subito il Comando di Polizia Locale al numero 0803211600 o il Comando Stazione dei Carabinieri di Cassano al numero 080763210 o ditrettamente il 112.