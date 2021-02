Rischio ghiaccio: disposto anche per questa notte lo spargimento di sale

Il bollettino meteo della Protezione Civile regionale annuncia anche per domani maltempo sulla Puglia, con possibili nevicate - anche a quote basse - a partire dalla mezzanotte di stasera e per le prossime 20 ore.

E l'abbassamento delle temperature porta inevitabilmente con sé il rischio di formazione del ghiaccio sulle strade urbane.

E' per questa ragione che il comandante della Polizia Locale, Nicola Dentamaro, ha disposto in queste ore un nuovo spargimento di sale in tutte le zone periferiche del apese (come, ad esempio, Lagogemolo, Fra Diavolo, Costone di Bruno e Panoramica).

«Ho attivato il piano neve anche per questa sera, come ieri - dichiara il comandante della Polizia Locale -. Speriamo con questo sforzo di riuscire a garantire domani a tutta la cittadinanza la possibilità di muoversi senza problemi. Abbiamo messo in campo tutte le risorse al servizio della comunità, e di questo ringrazio la Pubblica Assistenza per il lavoro egregio che sta svolgendo sul territorio».