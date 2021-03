Madonna di Costantinopoli, nella chiesetta di via Roma un giorno di preghiera e devozione

La devozione popolare, rifugio sicuro in tempi così difficili.

Anche quest'anno, seppur in maniera diversa a causa della pandemia, ma proprio per questo con maggiore intensità e spiritualità, si torna a festeggiare la Madonna di Costantinopoli, venerata nell'antica chiesa di via Roma, nel cuore del centro storico di Cassano Murge.

Questo il programma della festa che si terrà domani, martedì 2 marzo, presso la Chiesa Madre in piazza Moro:

- alle ore 17.30 Rosario meditato

- alle 18.00 Celebrazione Eucaristica.

Per tutta la giornata la chiesetta di via Roma sarà aperta per la preghiera personale, con accesso limitato a 4 persone per volta e secondo le normative anti-covid (uso della mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento personale).