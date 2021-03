Covid, Comune: «A Cassano 61 positivi e 41 cittadini in isolamento»

Sono 61 i cassanesi positivi al Covid e 41 quelli in isolamento.

Sono i numeri aggiornati del contagio diffusi stamattina dal Comune di Cassano.

«Atteso l'andamento epidemiologico e vista l'ordinanza di sospensione dell'attività scolastica in presenza - fanno sapere da Piazza Moro -, è stato chiesto e disposto dalla Polizia Locale un servizio straordinario volto al controllo del rispetto delle norme anticovid».

Dal Comune, inoltre, parte il consueto appello: «E' indispensabile l'uso delle mascherine, il lavaggio frequente delle mani e mantenere il distanziamento».

Intanto ieri è iniziata la campagna vaccinale per gli operatori scolastici degli istituti cassanesi: in questi giorni saranno coinvolti i docenti e gli operatori della Scuola Primaria, dove negli ultimi giorni si è registrato un vero e proprio focolaio che ha portato alla sospensione dell'attività didattica in presenza.