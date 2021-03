Covid, impedire gli assembramenti: controlli più serrati di Polizia Locale e Carabinieri

L'aumento dei contagi preoccupa.

Un ultimo aggiornamento inviato stasera dalla Prefettura di Bari fissa a 117 i cassanesi complessivamente colpiti dalla pandemia, fra positivi e in isolamento, ovvero in attesa di tampone o del suo esito.

Stamattina il dato comunicato dall'amministrazione Di Medio era di 61 cittadini positivi al Covid e 41 cassanesi in isolamento.

Numeri che in questo momento sono all'attenzione della Polizia Locale, che li sta analizzando per verificare eventuali errori di elaborazione.

Ma c'è molta preoccupazione. E' per questo che Polizia Locale e Carabinieri hanno disposto controlli più stringenti sino a tarda sera per evitare assembramenti, veicolo principale per la diffusione del contagio.

«Mi appello al buon senso di tutti i cittadini - ha dichiarato a Cassanolive il comandante Nicola Dentamaro - non dobbiamo rischiare di tornare a chiudere tutto. Capisco il desiderio di normalità dei cittadini ma il virus circola ancora e tanto quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Questo week-end è accaduto ciò che non volevamo e ci costringerà ad essere ancora più rigorosi. Chiediamo l'aiuto di tutti».

Intanto per domani mattina la sindaca Maria Pia Di Medio ha convocato il Centro Operativo Comunale per analizzare la situazione e capire se è il caso di implementare ulteriori misure di contenimento nel paese.