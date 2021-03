Covid, vaccinazioni personale scolastico cassanese: si replica giovedì

Covid, oggi in Puglia 1.104 casi positivi (su 8.179 test) e 22 decessi

Oggi in Puglia sono stati registrati 8. 179 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1. 104 casi positivi: 429 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 75 nella provincia BAT, 172 in provincia di Foggia, 76 in provincia