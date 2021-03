Crescono i contagi a Cassano: 95 cittadini positivi ed altri 57 in isolamento domiciliare

Sono 95 i cittadini cassanesi positivi al Coronavirus e 57 quelli in isolamento domiciliare.

Il Comune di Cassano ha aggiornato il dato dei contagi che aveva reso pubblico ieri.

Non rientrano in questo conteggio gli ospedalizzati, sui quali il Comune non ha fornito informazioni precise.

Continua a salire, dunque, la curva dei contagi.

Sempre nel pomeriggio di oggi, proprio a causa dell'aumento dei casi positivi e dell'abbassamento dell'età dei contagiati, la sindaca Maria Pia Di Medio ha annunciato la proroga dell'ordinanza che sospende le attività didattiche in presenza per tutte le classi dell'Istituto Comprensivo "Perotti-Ruffo", le scuole paritarie e gli asili nido privati di Cassano fino al 15 marzo.