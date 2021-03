Giù l'età media dei contagiati: «97 positivi, 16 sono minorenni, 52 hanno meno di 45 anni»

Crescono i contagi a Cassano: 95 cittadini positivi ed altri 57 in isolamento domiciliare

Sono 95 i cittadini cassanesi positivi al Coronavirus e 57 quelli in isolamento domiciliare. Il Comune di Cassano ha aggiornato il dato dei contagi che aveva reso pubblico ieri. Non rientrano in questo conteggio gli ospedalizzati, sui quali il Comune non ha fornito informazioni