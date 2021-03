Covid, salgono i contagi a Cassano: 116 casi positivi e 53 persone in isolamento

Sono 116 i cassanesi positivi al Covid e 53 quelli in isolamento.

Il Comune ha fornito stasera l'aggiornamento sulla situazione della pandemia a Cassano, che vede un aumento dei casi rispetto al dato di qualche giorno fa.

In considerazione del passaggio in "zona rossa", con l'applicazione delle norme anti-Covid stabilite a livello nazionale dal Governo, oggi la sindaca Maria Pia Di Medio ha emanato una ordinanza sindacale con la quale ha sostanzialmente revocato ogni provvedimento comunale precedente, adottato per il contenimento della diffusione del contagio nel nostro paese, fuorché la sospensione, fino al 28 marzo, del servizio dei distributori automatici di alimenti e bevande " H24", dalle ore 18 alle ore 7 del giorno successivo.