Covid: 1.976 i cassanesi vaccinati. 598 già con la seconda dose

Coronavirus, in Puglia 715 casi su 4.707 tamponi. 34 i decessi

Oggi, lunedì 15 marzo, in Puglia sono stati registrati 4. 707 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 715 casi positivi: 357 in provincia di Bari, 71 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia BAT, 116 in provincia di Foggia, 127 in