Ferisce il padre con un coltello: i Carabinieri di Cassano arrestano 28enne per tentato omicidio

Tentato omicidio l’altra notte nel centro storico di Cassano.

L’azione immediata e decisa dei Carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Ugo Coppola, ha permesso di fermare un 28enne, autore dell’ennesima aggressione nei confronti di un familiare, che poteva avere questa volta ben più gravi conseguenze.

La vicenda si è consumata la scorsa notte: un cittadino di origine albanese, con gravi lesioni da arma da taglio al capo, verso la mezzanotte è stato prontamente soccorso da una pattuglia dei Carabinieri della locale stazione impegnata nel servizio notturno.

Sono subito partite le indagini dei militari di Cassano - molti dei quali rientrati subito in servizio e supportati dai Carabinieri della Compagnia di Altamura, guidata dal maggiore Massimiliano Merenda - che hanno fatto emergere il contesto familiare in cui era maturata l’ennesima violenza, che ha avuto come protagonisti un padre 61enne esasperato da tempo dai comportamenti del figlio disoccupato, culminati nell’aggressione che si è consumata in piena notte tra le mura domestiche.

All’ennesimo diverbio, il giovane ha prima minacciato di morte il padre poi, ancora più intollerante ai tentativi di questi di riportarlo alla calma, pur in presenza della madre che lo invitava invano a desistere, ha afferrato un coltello da cucina della lunghezza di 20 centimetri e lo ha colpito in varie parti del corpo, specie al capo ove lo stesso ha riportato le lesioni più importanti.

Il padre è riuscito a fuggire a piedi con la propria moglie e a chiedere aiuto alla pattuglia dei Carabinieri. I militari in caserma hanno ricostruito in breve tempo l’intera vicenda e i comportamenti vessatori che il figlio già da tempo poneva in essere nei confronti del padre, purtroppo mai denunciati prima.

L’uomo è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Acquaviva (ne avrà per 30 giorni di prognosi ed è stato ricoverato precauzionalmente per le ferite riportate alla testa) mentre è partita la caccia al responsabile.

I militari di Cassano, poche ore dopo i fatti, con una azione decisa sono riusciti prima a rintracciare l’uomo e poi a bloccarlo.

Una volta scovato, sono servite ai Carabinieri pazienza e astuzia: il maresciallo Coppola ha distratto l’uomo dando la possibilità agli altri Carabinieri di sorprenderlo alle spalle e ammanettarlo.

Arrestato dai militari, su disposizione della Procura è stato associato alla casa circondariale di Bari e dovrà difendersi dall’accusa di tentato omicidio, aggravato dal vincolo di parentela e dall’uso che ha fatto del coltello, quale arma da taglio, per colpire il proprio genitore.